Тарифы Трампа обрушили фондовые рынки. Какими будут последствия Черного понедельника

Фондовые рынки отреагировали на введение пошлин со стороны США небывалым падением. Аналитики допустили, что при сохранении текущей американской торговой политики к рецессии придет не только экономика Соединенных Штатов, но и всего мира. Удастся ли человечеству избежать глобального кризиса, разбирался 360.ru.

Главное об обрушении рынков из-за торговых войн Трампа Падение фондовых индексов спровоцировал анонс пошлин на импорт, который на прошлой неделе озвучил президент США Дональд Трамп. В зависимости от страны они составили 10-50%. Минимальная базовая ставка для всех государств уже вступила в силу 5 апреля, а наиболее высокие начнут действовать 9-го. Падение началось еще в минувший четверг, паника постепенно нарастала, и в понедельник, 7 апреля, мировые рынки открылись широкомасштабным обвалом.

Фото: IMAGO / Bernd Feil / M.i.S. / www.globallookpress.com

На 5,5% снижение показала Амстердамская фондовая биржа, в Стокгольме и Копенгагене зафиксировали падение на 7%, на Парижской фондовой бирже — на 6,19%. Обвалился основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, крупнейшей в Германии, а также ключевые индексы Шанхайской, Шэньчжэньской, Пекинской и Токайской бирж.

Вслед за европейским и азиатским стал падать и американский фондовый рынок. С самого начала торгов на 4,71% упал индекс S&P 500, 5,15% потерял NASDAQ Composite, а Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average — 4,44%.

Интересно Фейковая новость о готовности Трампа приостановить тарифы за несколько минут подняла фондовый рынок на два триллиона долларов. Но затем падение составило три триллиона. Фейковая новость о готовности Трампа приостановить тарифы за несколько минут подняла фондовый рынок на два триллиона долларов. Но затем падение составило три триллиона.

Сам Трамп заявил, что новые пошлины будут лекарством для американской экономики. Вопрос о пределе падения фондовых рынков он назвал глупым. «Я не хочу, чтобы что-то падало. Но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить», — подчеркнул глава Белого дома.

Фото: аккаунт президента США Дональда Трампа в Truth Social / Соцсети

Утром понедельника он вообще заявил, что цены на нефть упали, как и процентные ставки, продукты питания подешевели, а инфляции нет. На Уолл-стрит, отметило агентство Bloomberg, дали куда менее оптимистичный прогноз. Аналитики JPMorgan Фабио Басси и Дубравко Лакоса-Буйаса допустили, что при сохранении текущей американской политки в сфере торговли экономика США и всего мира к концу года погрузится в рецессию.

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / www.globallookpress.com

Крупнейший обвал фондовых рынков со времен пандемии Политический обозреватель и профессиональный инвестор Артем Назаров в беседе с 360.ru отметил, что за прошлую неделю американский фондовый рынок «похудел» на два триллиона долларов — и это не предел.

Всего за несколько дней рынок упал более чем на 18%. Это достаточно большое падение, которое, наверное, уступает за последние несколько лет только падению рынков во время пандемии. И то тогда оно длилось дольше — несколько месяцев подряд. А сейчас мы видим такое буквально за две торговые сессии. Артем Назаров инвестор

Назаров допустил, что, если снижение не остановится, а рынки упадут еще более чем на 5%, то торги на американских биржах могут остановить.

Фото: Ashish Vaishnav / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Чего добивается Трамп повышением тарифов Собеседник 360.ru пояснил, что повышением тарифов на импорт Трамп поставил многие страны в невыгодное положение — спрос на их товары в Соединенных Штатах упадет, а поставщики потеряют прибыль. «Таким образом Трамп старается повысить отдачу в бюджет. И при этом опускает подоходный налог для американских производителей, стимулируя открытие новых заводов или упрощая жизнь внутреннему [бизнесу], чтобы поднять экономику страны и таким образом сбалансировать силы», — сказал Назаров. Трамп, добавил он, также пытается сократить госдолг, побудить перенос мощностей производств на территорию Соединенных Штатов.

Думаю, основная задача Трампа сейчас — найти баланс между внешней и внутренней политикой и экономическими связями. Поэтому смысл, конечно же, здесь есть. США в долгосрочной перспективе будут в более выигрышной ситуации. Артем Назаров

С ним согласилась и экономист Светлана Петрова, которая предположила, что глава Белого дома решил сделать кризис управляемым. «Сейчас этот долг Америка финансирует по большой процентной ставке. Соответственно, было бы неплохо перекредитоваться, то есть выпустить новые долговые бумаги под процентные ставки гораздо ниже. <…> Поэтому, думаю, что ради этих двух моментов — снизить государственный долг и, в частности, уменьшить затраты по его содержанию — Трамп и затеял такую торговую войну», — сказала она.

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Во времена Великой депрессии, напомнил Артем Назаров, одной из самых главных причин снижения рынков и падения экономики стали именно высокие тарифы на импорт из других стран. Перезагрузить ситуацию в этой сфере смогла только оборонная промышленность — начался рыночный рост. «Сможет ли сейчас Трамп как-то разрулить ситуацию и по-другому повлиять на рынки, большой вопрос. Последние несколько лет индекс Баффета — соотношение стоимости S&P 500 и ВВП США — находился на рекордном уровне», — подчеркнул политический обозреватель. Максимальные показатели, по его словам, были, как правило, в преддверии крупных обвалов на финансовом рынке.

Сейчас мы видим, как начинает сдуваться один из самых больших пузырей в мире за последние несколько лет, может быть, даже десятилетий. <…> Возможно, Америка стоит на пороге достаточно длительной рецессии. Артем Назаров

Простым обывателям он посоветовал диверсифицировать вложения и, вероятно, готовиться к покупке дешевых акций — как американских, так и российских.

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Финансовый консультант и инвестиционный советник Юлия Хайдер связала введение Трампом пошлин с заблаговременной подготовкой к сенатским выборам в ноябре 2026 года. «На текущий момент экономика США находится в ситуации, когда доходы не покрывают существующие расходы», — заметила она. Хайдер также упомянула перенос производства на американскую территорию и предпринятые для этого меры за последние несколько лет, начиная с 2022 года. Кроме того, пошлины стали элементом давления на различные государства — так Соединенные Штаты пытаются добиться от них уступок Трампу и новому правительству.

Идет политическая борьба и договорной процесс. Действительно, рынки падают, <…> но как только будут приняты какие-то либо соглашения, все падение будет отыграно. <…> Нужно понимать, что падение рынков во многом связано с неопределенностью. В такой период большинство инвесторов пытаются выйти в физические деньги, и начинается распродажа. Юлия Хайдер финансовый консультант

Последствия введения пошлин Трампа для фондовых рынков Светлана Петрова провела аналогию с ситуацией на фондовых рынках с 1987 годом, когда произошло самое большое падение Промышленного индекса Доу Джонсона за всю его историю — на 22,6%.

Интересно События Черного понедельника 19 октября 1987-го затронули не только США: фондовые биржи Австралии потеряли к концу октября 41,8%, Канады — 22,5%, Гонконга — 45,8%, Великобритании — 26,4%. Видимых причин для обвала не было. События Черного понедельника 19 октября 1987-го затронули не только США: фондовые биржи Австралии потеряли к концу октября 41,8%, Канады — 22,5%, Гонконга — 45,8%, Великобритании — 26,4%. Видимых причин для обвала не было.

«Меры Трампа могут аукаться еще долго, потому что, мне кажется, он только начал продвигать свою экономическую политику, и какой она будет дальше, никому неизвестно», — обратила внимание собеседница 360.ru.

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Введения новых тарифов, добавила она, никто не ждал. И в итоге предпринятые американским президентом шаги назвали торговой войной — привычные финансово-хозяйственные связи между разными странами начали рушиться.

Не все потребители готовы платить за определенные товары дороже. Надо перестраивать логистические цепочки, цепочки хождения денег. Фактически бизнесу во всех странах, против которых Трамп ввел пошлины, нужно перестраивать все экономические процессы. Это быстро не делается. Светлана Петрова экономист

Что будет с российским фондовым рынком Для фондового рынка России, сказал Артем Назаров, 7 апреля тоже стало Черным понедельником — индексы показали снижение более чем на 5%. «В первую очередь для российского рынка страшно падение цен на нефть, которые за последние две торговых сессии снизились более чем на 15%. И это еще не предел», — предупредил он. Инвестор допустил, что стоимость нефти Brent может достигнуть 35-40 долларов за баррель. Это, как и крепкий рубль, будет достаточно серьезным ударом для бюджета.

Конечно, наш рынок оказался под большим давлением. Уже не геополитическая история, где мирные переговоры были отыграны рынками, а более серьезная экономическая атака. Артем Назаров

Юлия Хайдер напомнила, что в российском бюджете заложено значение цен на нефть Brent выше, чем текущие 63 доллара. «Снижение стоимости — это снижение поступлений в бюджет. В период неопределенности все инвесторы стараются выйти. <…> В самом негативном сценарии стоимость индекса Московской биржи может опуститься до 2560 пунктов. В таком случае мы увидим еще один Черный понедельник», — предположила финансовый консультант.

Фото: IMAGO / Westlight / www.globallookpress.com

О зависимости России от цен на это сырье как его поставщика на мировые рынки упомянула и Светлана Петрова.

В связи с тем, что экономика всего мира, в общем-то, пойдет в рецессию, пока все наладится — связи, рынки, начнет, наконец, хоть каким-то образом оживляться производство, — цены на нефть и нефтепродукты будут падать. А в связи с этим и интересы России также будут ущемлены. Светлана Петрова

Более позитивно происходящее оценил экономист, профессор Никита Кричевский. Колебание цен на уровне 64-65 долларов за баррель он счел нормальным. «Насколько долго продлится это локальное падение, никто не знает. Может быть, день, может быть, неделю, может быть, 10 дней», — сказал собеседник 360.ru.

Кричевский заметил, что в последние месяцы курс рубля переукрепился. И если отечественная валюта будет торговаться на уровне 90-95 долларов, никто не удивится и не подумает об изменении цен.

«На внутренние цены вообще это никак не влияет. По поводу импортных цен: в худшем случае, они останутся на прежнем уровне. В лучшем — упадут. Потому что в Америку продавать невыгодно. Там большие пошлины. А у нас никаких пошлин новых нет, и мы их водить не собираемся», — пояснил экономист. По его словам, большая часть товаров пойдет на отечественный рынок, создавая профицит, а это в итоге окажет влияние на снижение цен.