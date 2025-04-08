Экономист Кричевский: скачок доллара не повлияет на стоимость продукции в России

Доктор экономических наук Никита Кричевский в беседе с Ura.ru заявил, что снижение мировых цен на нефть из-за американских тарифов не окажет серьезного влияния на российскую экономику и повседневную жизнь граждан. При этом он допустил рост курса доллара до 96 рублей.

По словам эксперта, Россия обладает независимой финансовой системой, что позволяет гибко регулировать курс рубля и сглаживать последствия снижения цен на нефть.

Кричевский уточнил, что изменение курса доллара не приведет к росту цен на отечественную продукцию. В этом году РФ планирует направить 1,3 триллиона рублей в Фонд национального благосостояния, и в случае необходимости правительство может сократить объем этих отчислений, сохранив стабильность экономики без видимого влияния на население, пояснил аналитик.

Экономист также указал на возможные положительные аспекты снижения цен на нефть для российской экономики. Так, высокий внутренний спрос делает Россию привлекательной для иностранных поставщиков.