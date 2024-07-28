Преемник Пригожина попал в плен в Мали

Преемник основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с позывным Лотос попал в плен в Мали. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале .

Колонна частной военной компании попала в засаду сепаратистов «Координация движений Азавада». Преемника Пригожина оперативно обменяли обратно.

«Боевики напали под покровом песчаной бури, достигнув тактической внезапности», — написал Рожин.

Он также подтвердил гибель автора и администратора Telegram-канала Grey Zone с позывным Белый. Последние шесть месяцев тот работал по Сирии и африканским странам, был настоящим русским офицером и погиб в бою с оружием.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ноябре 2023 года напомнил, что ЧВК «Вагнер» де-факто не существует. Публикации о ее работе обычно не имеют под собой серьезных оснований, отметил пресс-секретарь президента.