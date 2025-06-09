«Всего одну неделю». Боксер Усик предложил Трампу пожить на Украине

Украинский боксер Александр Усик пригласил президента США Дональда Трампа приехать на Украину и пожить в его доме. Об этом сообщил британский телеканал Би-би-си .

Спортсмен посоветовал американскому лидеру пожить на Украине всего одну неделю.

«Я предоставлю ему свой дом. Живи на Украине и посмотри, что происходит», — заявил Усик.

На вопрос о том, изменит ли Трамп свою точку зрения после этого, Усик ответил, что этого не знает. По его словам, президент США или поймет, или нет.

До этого глава Белого дома высказался относительно массированного удара России по украинской территории, который стал ответом на атаки ВСУ по российским военным аэродромам. По его словам, Украина сама подставилась под удар ВС РФ, когда дала повод Москве «разбомбить ее к чертям».

До этого Минобороны России сообщало, что российские войска поразили заводы по выпуску вооружения и техники, цеха сборки ударных дронов, склады с боеприпасами и конструкторские бюро на Украине.