Российские войска в ответ на теракты со стороны киевского режима нанесли массированные удары по объектам украинской военной инфраструктуры. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Среди пораженных объектов — конструкторские бюро, заводы по выпуску и ремонту вооружения и техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава и склады с боеприпасами.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсуждал тему ударов возмездия по Украине в ответ на атаку российских военных аэродромов.