Российские войска нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

Российские войска в ответ на теракты со стороны киевского режима нанесли массированные удары по объектам украинской военной инфраструктуры. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.
Среди пораженных объектов — конструкторские бюро, заводы по выпуску и ремонту вооружения и техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава и склады с боеприпасами.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсуждал тему ударов возмездия по Украине в ответ на атаку российских военных аэродромов.
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