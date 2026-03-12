При ударе по военной базе в Эрбиле пострадали американские медики

Несколько американских медиков пострадали при ударе по военной базе в Эрбиле в Ираке. Об этом телеканалу Sky News сообщил глава Минобороны Великобритании Джон Хили.

По его словам, атаку совершили с помощью беспилотников. Британским военным удалось сбить два дрона, но другие БПЛА пробили оборону.

Хили отметил, что на базе находятся военнослужащие Великобритании, среди них пострадавших нет.

Ранее стало известно, что как минимум один член экипажа погиб при нападении на нефтяные танкеры у берегов Ирака. С загоревшегося судна спасли 31 человек.

Экстренные службы продолжают поиски пропавших без вести после ЧП. Сколько именно моряков числятся пропавшими, пока неизвестно.