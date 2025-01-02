Все промышленные предприятия в Приднестровье остановили

В Приднестровской Молдавской Республике все промышленные предприятия остановили работу из-за отсутствия энергоресурсов. Об этом «Новостям Приднестровья» рассказал министр экономики ПМР Сергей Оболоник.

«Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия за исключением лишь тех, кто <…> непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья», — сообщил министр.

Оболоник заявил, что для промышленных предприятий нет энергетического ресурса, власти предпримут усилия для обеспечения отгрузки готовой продукции. В Тирасполе надеются, что энергетический кризис в ближайшее время разрешится, иначе республика столкнется с необратимыми последствиями: многие предприятия не смогут запуститься после долгого простоя.

Власти Молдавии списали весь долг перед «Газпромом» на приднестровских потребителей. Руководители Приднестровья назвали эти претензии несостоятельными.