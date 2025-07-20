Все привыкли. Песков — о формулировках Трампа в адрес Путина

Песков: все привыкли к жесткой риторике Трампа

Фото: РИА «Новости»

Президент США Дональд Трамп придерживается жесткой риторики, к которой все привыкли. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Вместе с тем он подтверждает свои намерения делать все возможное дальше для мирного урегулирования», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, в Вашингтоне все больше начинают понимать сложность урегулирования ситуации на Украине. Он отметил, что личная встреча Путина и Трампа необходима, и со временем она произойдет.

Представитель Кремля не исключил, что на это встрече удастся зафиксировать крупные договоренности, которые станут результатом большой работы.

Последнюю телефонную беседу российского и американского президентов Песков охарактеризовал как прагматичный диалог людей, стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга.

Ранее стало известно, что Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте