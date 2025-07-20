Песков: все привыкли к жесткой риторике Трампа

Президент США Дональд Трамп придерживается жесткой риторики, к которой все привыкли. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным .

«Вместе с тем он подтверждает свои намерения делать все возможное дальше для мирного урегулирования», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, в Вашингтоне все больше начинают понимать сложность урегулирования ситуации на Украине. Он отметил, что личная встреча Путина и Трампа необходима, и со временем она произойдет.

Представитель Кремля не исключил, что на это встрече удастся зафиксировать крупные договоренности, которые станут результатом большой работы.

Последнюю телефонную беседу российского и американского президентов Песков охарактеризовал как прагматичный диалог людей, стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга.

Ранее стало известно, что Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве.