Канцлер ФРГ Мерц исключил поставки ракет Taurus Украине

Германия пока не собирается поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Этот шаг потребует длительного обучения военных, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц телеканалу ZDF.
«В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения», — подчеркнул Мерц.
Он заявил, что в Германии изначально не стоило вести в публичной среде разговоры о поставках Taurus.
Ранее СМИ сообщили, что новое немецкое правительство под руководством Мерца засекретит часть доступных данных о поставках оружия для Украины. Мера нужна, чтобы «лишить Россию военного преимущества» и сократить дебаты об отправках.
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