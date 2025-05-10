Германия засекретит поставки оружия Украине

Новое немецкое правительство под руководством Фридриха Мерца намерено засекретить часть доступных данных о поставках оружия для Украины. Об этом сообщило агентство DPA .

«В будущем федеральное правительство значительно сократит коммуникацию по поводу поставок вооружений», — отметил источник.

Журналисты добавили, что мера необходима для «лишения России военного преимущества» и сокращения дебатов о поставках оружия.

При этом не исключается, что в ходе закрытых заседаний комитета по обороне бундестага немецкие депутаты получат данные о поставках оружия.

Кабмин Германии за последние три года конфликта на Украине публиковал ежемесячный список поставляемого оружия Украине, последний раз он обновился четыре дня назад.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев посоветовал Мерцу подумать дважды перед тем, как передавать Украине ракеты Taurus для атаки по Крымскому мосту.