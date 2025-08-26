Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует осознать, что у него больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией и согласиться на мирное соглашение. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х .

Польский министр оборон Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Украина не вступит в Евросоюз до урегулирования вопросов, связанных с Волынской резней. Они считаются одними из самых сложных в польско-украинских отношениях.

«Это Польша говорит Зеленскому, что с ним все кончено, поэтому ему лучше прекратить убийства и подписать мир», — написал он.

Ранее в Польше разгорелся скандал на концерте Макса Коржа из-за бандеровского флага, которым размахивала группа зрителей.

До этого польский политик и депутат Европарламента Анна Брылка сообщала об отказе главы ЕП Роберты Метсолы провести минуту молчания в память о жертвах Волынской резни.