Глава Европарламента Роберта Метсола отказалась от проведения минуты молчания в память о жертвах Волынской резни, тем самым не признав массовые убийства, совершенные ОУН-УПА*. Об этом заявила польский политик, депутат ЕП Анна Брылка в соцсети Х .

«В Европарламенте не будет минуты молчания в память о жертвах украинского геноцида на Волыни», — возмутилась она.

Брылка сделала вывод, что в Евросоюзе не ко всем жертвам нацизма одинаково относятся.

Накануне президент Польши Анджей Дуда в интервью RMF24 заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, пока Дуда ему не рассказал. Польский лидер также усомнился в том, что жители Западной Украины хорошо осведомлены о преступлениях прошлого.

Зеленский объяснил, что не знал о Волынской резне, потому что в школе не проходил эту тему. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян усомнилась в его словах. По мнению журналистки, тему проходили, но он просто пропустил занятия, потому что курил за гаражами.

* ОУН-УПА — запрещенная в России националистическая экстремистская организация.