В Польше разгорелся скандал из-за бандеровцев на концерте Макса Коржа

Польских политиков возмутил бандеровский флаг на концерте Коржа в Варшаве

В Польше разразился скандал из-за бандеровского флага на концерте Макса Коржа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на польские СМИ.

На концерте музыканта 9 августа группа зрителей размахивала красно-черным флагом запрещенных в России Организации украинских националистов* и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*.

По данным издания, депутат Сейма Дариуш Матецкий заявил, что уже подал заявление в прокуратуру. Он потребовал возбудить дело о пропаганде тоталитарных идеологий.

Лидер «Конфедерации» Александр Ковалиньский призвал молодежь с флагами «вернуться на Украину». Бывший посол Польши Марек Магеровский поддержал эту позицию. Он выразил возмущение присутствием украинцев призывного возраста на концерте в Польше.

Депутаты от партии «Право и справедливость» в декабре прошлого года внесли закон о запрете пропаганды украинского национализма. Документ сейчас находится на рассмотрении в комиссии Сейма.

Ранее в Польше возмутились тем, что глава Европарламента Роберта Метсола отказалась от проведения минуты молчания в память о жертвах Волынской резни, тем самым не признав массовые убийства, совершенные ОУН-УПА*.