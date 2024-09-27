Ветеран ВМФ США Пособец: Зеленский осознал, что для него все уже кончено

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США уже осознал, что все кончено. Такое мнение в соцсети X высказал американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец.

«Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что все кончено», — описал он поведение украинского лидера.

При этом Пособец не уточнил, какие конкретные особенности поведения Зеленского дали это понять.

Президент Украины в ходе визита в США успел выступить с трибуны ООН, встретиться с американским лидером Джо Байденом, кандидатом от демократов на президентских выборах Камалой Харрис и ее политическим конкурентом Дональдом Трампом. Кроме того, он оказался в центре скандала из-за своего визита на завод боеприпасов в Пенсильвании.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден усомнился в успешной реализации так называемого «плана победы» Зеленского, а также не поняли целей вторжения украинской армии в Курскую область из-за которого позиции ВСУ в Донбассе сильно ослабли, а конфликт затянулся.