Все денежные переводы украинцев в Польше оказались под колпаком

Польша усилила контроль за денежными переводами граждан Украины. Об этом сообщило издание in Poland.

По данным журналистов, налоговая начала проверять даже небольшие транзакции без указания назначения. При регулярном поступлении средств без пояснений их считают неучтенным доходом. В таком случае счет блокируют до 72 часов, а в некоторых случаях — до трех месяцев.

Еще в сентябре стало известно, что Польша ограничила поддержку украинских беженцев. Теперь они будут получать детское пособие и бесплатную медицину только при наличии официальной работы.

Как отметил пресс-секретарь президента страны Збигнев Богуцкий — это последний утвержденный законопроект о помощи гражданам Украины. Когда его срок кончится — льготы окончательно отменят.

При этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее призвал поддерживать Украину еще три года. По его словам, вся Европа должна быть готовой к помощи.