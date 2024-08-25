Все бомбоубежища открыли в Тель-Авиве на фоне атаки «Хезболлы»

Мэрия Тель-Авива открыла все 240 бомбоубежищ и закрыла пляжи

Nir Alon/ZUMAPRESS.com
Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэрия Тель-Авива открыла для жителей все 240 бомбоубежищ и закрыла общественные пляжи на фоне атаки со стороны ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщило РИА «Новости».

Также в городе отменили все муниципальные мероприятия, запланированные на 25 августа.

«В связи с развитием ситуации с безопасностью на севере и по распоряжению службы командования тыла сегодня утром муниципалитет открыл все общественные муниципальные убежища», — отметили местные власти.

Международный аэропорт Тель-Авива решил приостановить вылеты самолетов и перенаправить прилетающие лайнеры в другие аэропорты. Пассажирам рекомендовали узнавать об изменениях в расписании у перевозчиков.

Представители движения «Хезболла» ранее сообщили о завершении первого этапа ответных ударов по Израилю. Военные разгромили свыше 10 объектов.

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