Международный аэропорт Тель-Авива приостановил работу ради безопасности

Times of Israel: вылеты из международного аэропорта Тель-Авива приостановили

Фото: Unsplash

Международный аэропорт Тель-Авива решил приостановить вылеты самолетов, а также перенаправить прилетающие лайнеры в другие аэропорты. Такие меры приняли по соображениям безопасности, сообщила газета Times of Israel.

«Управление аэропортов Израиля объявило, что из-за ситуации с безопасностью вылетающие рейсы из аэропорта Бен-Гуриона будут задержаны <…> Рейсы, направляющиеся в аэропорт, будут перенаправлены в другие аэропорты», — написали авторы статьи.

По данным издания, представители управления порекомендовали пассажирам узнавать об изменениях в расписании у авиаперевозчиков.

Ранее ливанское движение «Хезболла» сообщило о завершении первого этапа ответных ударов по Израилю. Пресс-служба объединения уточнила, что военные разгромили больше десятка объектов.

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