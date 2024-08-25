Международный аэропорт Тель-Авива приостановил работу ради безопасности

Международный аэропорт Тель-Авива решил приостановить вылеты самолетов, а также перенаправить прилетающие лайнеры в другие аэропорты. Такие меры приняли по соображениям безопасности, сообщила газета Times of Israel .

«Управление аэропортов Израиля объявило, что из-за ситуации с безопасностью вылетающие рейсы из аэропорта Бен-Гуриона будут задержаны <…> Рейсы, направляющиеся в аэропорт, будут перенаправлены в другие аэропорты», — написали авторы статьи.

По данным издания, представители управления порекомендовали пассажирам узнавать об изменениях в расписании у авиаперевозчиков.

Ранее ливанское движение «Хезболла» сообщило о завершении первого этапа ответных ударов по Израилю. Пресс-служба объединения уточнила, что военные разгромили больше десятка объектов.