«Хезболла» объявила о поражении 11 объектов при ответном ударе по Израилю

«Хезболла» объявила об окончании первого этапа ответного удара по Израилю

Ливанское движение «Хезболла» завершило первый этап ответных ударов по Израилю. Как заявили в пресс-службе движения, поражены 11 военных целей.

«Это этап ударов по израильским казармам и опорным пунктам с целью обеспечить пролет беспилотников к основной цели в глубине израильской территории», — заявили в пресс-службе.

По Израилю выпустили более 320 ракет. Под удар попали объекты военной инфраструктуры, в том числе четыре на Голанских высотах. Движение «Хезболла» объявило о начале ответных действий за удар по пригороду Бейрута и убийство командира Фуада Шукра.

«Израильские военные начали воздушные налеты на юг Ливана, а „Хезболла“ осуществила массированную атаку с применением беспилотников и ракет», — сообщил телеканал Al Jazeera.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что «Хезболла» выпустила порядка 30 снарядов в сторону кибуца Кабри. Часть ракет рухнула на открытой территории. В ответ израильские военные ударили по объектам движения.