Всадник упал со споткнувшейся лошади на параде в День взятия Бастилии

Приуроченный ко Дню взятия Бастилия военный парад в Париже завершился конфузом. Сначала в закрывающий торжественное мероприятие строй кавалерийского полка Республиканской гвардии ворвалась лошадь без седла, которая помешала проходу, а после еще одно животное споткнулось и скинуло всадника. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

По данным журналистов, ворвавшаяся в строй лошадь сбежала от всадника, который не успел надеть на нее седло. Появление животного ненадолго задержал проход остальных гвардейцев.

Но на этом неприятности участников парада не закончились. Проходя перед президентской трибуной, еще одна лошадь споткнулась и сбросила с себя седока. Но под аплодисменты гвардеец быстро встал на ноги и снова оседлал скакуна.

Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии государственного праздника выступил с обращением к нации, в котором заявил о растущей угрозе со стороны России. Глава государства подчеркнул, что жителям Европы необходимо самоорганизоваться, чтобы подготовится к предстоящему противостоянию.