Макрон назвал Россию постоянной угрозой для Европы

Российская угроза на границах Европы требует ответных мер, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военным накануне Дня взятия Бастилии. Трансляцию его выступления вела пресс-служба Елисейского дворца в соцсети X .

Макрон назвал угрозу со стороны России «подготовленной, организованной и постоянной». Он подчеркнул, что она распространяется от Кавказа до Арктики.

«Наше европейское будущее определяется необходимостью самоорганизоваться, чтобы ответить на эту угрозу», — заявил президент Франции.

По его словам, сдерживание России необходимо для сохранения мира в регионе.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Макрон незадолго до выступления перед военными попросил главу генштаба генерала Тьерри Буркхарда заявить, что Франция якобы является приоритетной целью для России.