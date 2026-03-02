ВС Ирана сбили истребитель США в небе над Кувейтом

Иранские военные поразили американский истребитель в небе над Кувейтом. Об этом сообщило агентство Tasnim , журналисты опубликовали видео с падением воздушного судна.

По информации агентства, пилоты катапультировались.

Как предположил в телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц, иранцы сбили F-15. По его словам, потеря для американской армии, может быть, и небольшая, однако «на медийном поле боя — это плюс в копилку Тегерана».

Иранский телеканал SNN сообщил о задержании пилота, сбитого над Кувейтом истребителя.

Ранее издание Politico сообщило, что США могут воспользоваться британскими военными базами Диего-Гарсия и Фэрфорд, чтобы осуществить удары по Ирану. Премьер Великобритании Кир Стармер дал разрешение на это.

В минувшую субботу Израиль и США нанесли серию ударов по иранским военным объектам, в том числе по целям в Тегеране. Атака привела к жертвам и раненым, а также к повреждению гражданской инфраструктуры. В ответ Тегеран обстрелял ракетами израильскую территорию и атаковал американские военные объекты в ближневосточном регионе.