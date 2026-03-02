США смогут использовать британские военные базы для ударов по Ирану

США смогут задействовать британские военные базы Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану. Это стало возможным после согласия премьер-министра Великобритании Кира Стармера на их использование американской стороной. Об этом сообщило издание Politico .

«Решение позволяет США использовать британские базы на острове Диего-Гарсия на островах Чагос и авиабазу Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании в целях, одобренных Стармером», — заявили журналисты.

Новый запрос США насчет использования британских объектов оказался менее широким, чем раньше. На этот раз обращение сконцентрировали только на задаче противодействия возможным атакам Ирана на страны Персидского залива.

В субботу США и Израиль нанесли ряд ударов по иранским объектам, включая цели в Тегеране. В результате этого пострадали и погибли люди, также зафиксировали нарушения гражданских объектов. Иран в ответ произвел ракетные обстрелы израильской территории, а также атаковал военные объекты США, расположенные в ближневосточном регионе.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что собирается сменить власть в Иране. Он отметил, что уже имеет на примете кандидатов для руководства Исламской Республикой.