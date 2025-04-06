ВС Ирана привели в состояние повышенной готовности из-за угроз Трампа

Вооруженные силы Ирана привели в состояние повышенной готовности из-за угроз президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местного чиновника.

Распоряжение дал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Власти страны уведомили Ирак, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ и Турцию о том, что любая поддержка США со стороны этих стран в случае потенциальной атаки будет расцениваться как акт враждебности. Это будет иметь для государств серьезные последствия.

Иранские власти после отказа от прямых переговоров с США по ядерной сделке хотели бы вести диалог через Оман.

«Непрямые переговоры дают возможность оценить серьезность намерений Вашингтона в отношении политического решения проблемы Ирана», — заявил чиновник.

Политолог Юрий Светов ранее выразил мнение, что США, заявившие о полном«исчезновении Ирана к сентябрю», не осмелятся развязать полномасштабную войну.