Политолог Светов: Трамп не решится начать масштабную войну с Ираном

Соединенные Штаты, заявившие о военном разгроме Ирана и его полном «исчезновении к сентябрю», не осмелятся развязать полномасштабную войну. Дональд Трамп угрозами лишь пытается надавить на Тегеран. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов в беседе с «Инфо24» .

«Трамп яростный сторонник Израиля и хочет сделать все, чтобы Тель-Авив чувствовал себя в безопасности, но я сомневаюсь, что он решится начать масштабную войну против Ирана, скорее всего, это просто угрозы», — считает эксперт.

Светов добавил, что Иран может дать жесткий отпор агрессорам и нанести ответные удары по Израилю и силам США, которые присутствуют на ближневосточной территории.