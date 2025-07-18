«Вряд ли это изменит ситуацию». В Европе негативно оценили усилия Трампа на Украине

Le Monde: новая политика Трампа по Украине вряд ли изменит ситуацию на СВО

В Европе заявили, что изменения в политике президента США Дональда Трампа по Украине вряд ли повлияют на ситуацию в зоне боевых действий. Об этом сообщила французская газета Le Monde .

«Если в отношении Трампа к Украине действительно произошли изменения, <…> к сожалению, на данном этапе это вряд ли изменит ситуацию», — говорится в материале.

Издание усомнилось, что у Вашингтона вообще имеются какие-либо рычаги давления на Москву. Кроме того, на процесс принятия решений в России вряд ли повлияет и угроза введения санкций «непонятного содержания».

Ранее в Испании призвали американского лидера отказаться от агрессивной и бессмысленной риторики в адрес России. В Великобритании журналист Джордж Галлоуэй заявил, что ультиматум Трампа вызвал недоумение и даже стал причиной очередного раскола в администрации США.