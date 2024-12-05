Шольц решил создать в Германии украинскую администрацию

NTV: Шольц захотел создать администрацию по беженцам после встречи с Зеленским

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен создать украинскую администрацию в Германии. Она будет заниматься координацией между странами вопросов беженцев с Украины, сообщил телеканал NTV.

В разговоре с Шольцем президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем желании помочь в создании украинской администрации в Германии и Польше. По его словам, она будет поддерживать украинцев при трудоустройстве в ФРГ или возвращении на родину.

Канцлер напомнил, что правительство республики помогает проживающим в течение нескольких лет в стране беженцам с Украины. В интересах немецких властей, чтобы украинцы устраивались на работу, изучали язык и культуру.

Шольц посетил Киев в на этой неделе. В ходе визита он объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 650 миллионов евро.

Также канцлер оставил на своей странице в социальной сети X послание для президента России Владимира Путина, в котором заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.