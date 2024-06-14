Началась встреча Путина с руководством МИД

Президент Владимир Путин прибыл на Смоленскую площадь для встречи с руководством МИД. Трансляцию мероприятия запустили в пресс-службе Кремля.

Во вступительной речи российский лидер указал на стремление многих стран к укреплению суверенитета, самодостаточности, культурной и национальной идентичности.

«Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет — ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции», — подчеркнул Путин.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что глава государства на встрече с руководством МИД обсудит все ключевые международные темы, в том числе украинский вопрос. На мероприятие пригласили около 100 представителей СМИ, в том числе из недружественных государств.