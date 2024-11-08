«Время истекло». Маск заявил о скором завершении конфликта на Украине

Конфликт на Украине скоро закончится благодаря плану победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом американский предприниматель Илон Маск сообщил в соцсети X.

«Бессмысленные убийства скоро прекратятся. Время для подстрекателей-спекулянтов истекло», — написал он.

Американская газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что окружение Дональда Трампа уже обсуждает новый план урегулирования на Украине. Согласно ему, конфликт заморозят, а также создадут демилитаризованную зону, а киевскому режиму придется временно отказаться от планов стать членом НАТО.

Украинские журналисты рассказали о возможной реакции президента Владимира Зеленского на мирный план Трампа. По их прогнозам, он согласится с мораторием на вступление в Североатлантический альянс.

Политолог Руслан Бортник предположил, что если Зеленский откажет Трампу в реализации мирного плана, то может лишится своего президентского кресла.