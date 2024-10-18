«Временные» ограничения в Шенгенской зоне стали постоянными

Ряд стран Евросоюза снова продлили ограничения в Шенгенской зоне. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Раньше паспорта и визы при путешествиях по странам Европы проверяли только на внешних границах, но ситуация в корне изменилась после миграционного кризиса 2015 года. Из-за обострившейся обстановки на Ближнем Востоке в страны Европы увеличился поток мигрантов, и некоторые государства закрыли границы.

Ограничения распространились на всю Шенгенскую зону, когда началась пандемия коронавируса. Фактически «временные» меры действуют уже почти десять лет. По информации издания, на это повлиял конфликт Израиля с ХАМАС, Ираном и «Хезболлой», а также украинский кризис.

До декабря продлили ограничения Словения и Франция, Австрия, Дания, Италия и Норвегия. Германия ввела особый режим до марта, а Швеция — до мая.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила связь миграционного кризиса с «гибридной войной», которую якобы ведут Россия и Белоруссия. по ее словам, объединению необходимо продумать меры для охраны границ.