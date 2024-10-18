Россию и Белоруссию обвинили в миграционном кризисе в Европе

Фон дер Ляйен связала поток миграции в ЕС с гибридной атакой России и Белоруссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на связь притока нелегальных мигрантов в Европу с «гибридной войной». Об этом сообщила газета Politico .

Во время саммита ЕС по миграции фон дер Ляйен ответила на вопрос о том, разрабатывает ли Еврокомиссия механизмы для охраны границ объединения.

«Вам должно быть предельно ясно, что у вас есть государственный субъект, осуществляющий гибридную атаку», — подчеркнула она.

Глава ЕК предупредила, что с давлением на границах сталкиваются страны, соседствующие с Россией и Белоруссией, сообщило РИА «Новости». Она также отметила необходимость разработать эффективные меры для сокращения потока нелегалов в Евросоюз.

Ранее о связи миграционного кризиса в Европе с Россией заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, завербованные российской стороной жители Эфиопии переезжают в ЕС через Ближний Восток и Белоруссию. Никаких доказательств глава польского МИД не привел.