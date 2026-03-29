Временную поверенную в делах Британии вызвали в МИД России

Временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию вызвали в МИД России

В МИД России вызвали временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

Причину вызова Долакии в МИД не уточнили.

В марте министерство выразило решительный протест послу Великобритании после атаки боевиков ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow. Их строит совместное французско-британское предприятие MBDA.

Тогда в МИД подчеркивали, что Россия расценивает произошедшее как намеренную провокацию для срыва усилий по мирному урегулированию.

В пресс-службе подчеркивали, что Британия и Франция ответственны за эскалацию конфликта при дальнейшем соучастии в преступлениях киевского режима.

В январе 2026 года аккредитации в России лишили сотрудника британских спецслужб Гарета Самьюэля Дэвиса, который работал на территории страны под прикрытием в посольстве.