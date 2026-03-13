МИД вызвал послов Франции и Великобритании после ракетного обстрела Брянска

МИД объявил демарш послам Британии и Франции после удара ВСУ по Брянску

Заявление о решительном протесте и предупреждение о дальнейшей ответственности получили послы Великобритании и Франции в Москве Найджел Кейси и Николя де Ривьер, прибывшие по вызову в Министерство иностранных дел России после удара украинских боевиков по Брянску. В пресс-службе внешнеполитического ведомства напомнили, что ВСУ атаковали город крылатыми ракетами французско-британского концерна MBDA.

В ведомстве заявили, что ракетный обстрел Брянска, в котором погибли семь человек и более 40 получили ранения различной степени тяжести, не мог пройти без привлечения британских и французских специалистов.

«В ходе демарша указано на непосредственную причастность Британии и Франции к этому террористическому акту», — заявили в пресс-службе.

Иностранных дипломатов предостерегли от дальнейшего участия их стран в военных преступлениях киевского режима. В противном случае на них ляжет ответственность за последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности.

Также представители МИД объявили послам, что Россия рассматривает обстрел Брянска как целенаправленную провокацию, нацеленную на срыв урегулирования украинского кризиса.

От представителей европейских стран потребовали публично осудить теракт в Брянске.

Украинские боевики нанесли удар по Брянск в минувший вторник, 10 марта, крылатыми ракетами Storm Shadow. Жертвами атаки стали семь мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили более 40 горожан. Осколки запущенных снарядов повредили 20 многоквартирных домов, 33 коммерческих объекта и более 20 автомобилей.