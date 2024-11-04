Врачи начнут пользоваться «калькулятором смерти»

Британские клиники станут пользоваться «калькулятором смерти», который работает на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщила газета Daily Mail .

«Используя результаты одной электрокардиограммы (ЭКГ), который занимает несколько минут и регистрирует электрическую активность сердца, он способен обнаружить скрытые проблемы со здоровьем», — написали журналисты.

По их данным, технология может определить смертельные риски для каждого пациента в течение 10 лет после ЭКГ. Точность прогноза составляет 78%. Для первого исследования этой программы уже отобрали пациентов в разных больницах Лондона. Скоро число респондентов увеличится.

Как рассказал изданию кардиолог Арунашис Сау, система использует полученные данные от ЭКГ, чтобы выяснить симптомы аритмии и сердечной недостаточности до момента, когда они появятся.

Ранее британские ученые выяснили, что подъем человека по 50-60 ступеням каждый день снизит риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам реабилитолога Валерия Васильева, во время ходьбы по лестнице работает большая группа мышц.