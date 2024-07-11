«Узнай.ру»: ежедневный подъем по 60 ступеням снижает риск смерти от сердечных заболеваний

Британские ученые выяснили, что ежедневный подъем по 50-60 ступеням снижает риск ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил сайт « Узнай.ру ».

Как рассказал реабилитолог Валерий Васильев, при ходьбе по лестнице работает целая группа мышц, в том числе бедра и ягодиц.

«Ноги — это второе сердце. Чем больше мышц ног вовлечено в процесс, тем лучше будет состояние сердечно-сосудистой системы», — пояснил врач.

По его словам, такая физическая активность запускает большой круг кровообращения. Эффект будет сильнее, если подниматься через ступеньку.