«Узнай.ру»: ежедневный подъем по 60 ступеням снижает риск смерти от сердечных заболеваний

Британские ученые выяснили, что ежедневный подъем по 50-60 ступеням снижает риск ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил сайт «Узнай.ру».

Как рассказал реабилитолог Валерий Васильев, при ходьбе по лестнице работает целая группа мышц, в том числе бедра и ягодиц.

«Ноги — это второе сердце. Чем больше мышц ног вовлечено в процесс, тем лучше будет состояние сердечно-сосудистой системы», — пояснил врач.

По его словам, такая физическая активность запускает большой круг кровообращения. Эффект будет сильнее, если подниматься через ступеньку.

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