«Вполне себе переживем». Огуречное эмбарго не станет проблемой для России

Эмбарго на ввоз огурцов из России в Польшу не станет большой проблемой. Такое заявление в беседе с 360.ru сделала экономист-аграрий, доцент Всероссийского научно-исследовательского института организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве Светлана Сушенцова.

«Если Польша наложит эмбарго на импорт огурцов, мы с вами сегодня вполне себе это переживем», — отметила она.

Тепличная отрасль в России, по словам Сушенцовой, находится на очень высоком уровне. Возможно, некоторые регионы разово и пострадают, но вряд ли ситуация будет настолько серьезной, чтобы быстро не решить проблему.

«Тем более что огурцы — это одна из наиболее распространенных культур в стране, которые выращивают нашли теплицы. <… > Я не думаю, что для нас это будет настолько болезненно и проблематично, насколько это может быть разрисовано», — отметила экономист.

Собеседница 360.ru напомнила, что во время пандемии на Дальнем Востоке сильно выросли цены на огурцы и помидоры. Это произошло из-за того, что Китай прекратил их поставки из-за ограничений, связанных с COVID-19. Цены были высокими, но позже наладились поставки из средней части России, и ситуация нормализовалась.

«Честно говоря, не вижу здесь большой беды для нас», — добавила она, говоря об огуречном эмбарго.

Польские аграрии, выращивающие огурцы, призвали ограничить их импорт из России. Это заявление последовало после того, как выяснилось, что РФ стала одним из главных поставщиков огурцов на польский рынок. Местные фермеры считают, что российские аграрии получают преимущество благодаря доступу к собственным энергоресурсам.