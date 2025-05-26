Поляки потребовали эмбарго на ввоз огурцов из России. Что это было?

Польские фермеры требуют запретить импорт российских огурцов. Об этом сообщил сайт O2 со ссылкой на главу Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаша Гвиздалу.

«Импорт огурцов из России в Польшу бьет рекорды. Наши садоводы требуют решительных действий. Они хотят эмбарго», — сообщили авторы публикации.

Решение по этому вопросу может быть объявлено в ближайшие месяц-два, отметил Лукаш Гвиздала. Он пожаловался, что для успешного выращивания огурцов требуется много энергии и тепла. Однако из-за санкций ЕС против России польские фермеры вынуждены использовать уголь, который с началом конфликта на Украине значительно подорожал.

Польские садоводы сталкиваются с трудностями, так как должны соблюдать строгие нормы Европейского Союза по качеству продукции и методам ее производства. В России такого давления нет, заявил директор ассоциации.

«Эта конкуренция несправедлива», — сказал Гвиздала.

Польские фермеры считают, что российские аграрии получают преимущество благодаря доступу к собственным энергоресурсам, писал RT. Это позволяет им снижать издержки.

Лукаш Гвиздала сообщил, что его ассоциация активно обсуждает с Министерством сельского хозяйства и Министерством окружающей среды пути решения проблемы. Он также отметил, что требования садоводов «встречаются с пониманием».

Ранее польские фермеры устроили протест перед зданием представительства ЕК в Варшаве, они требовали отказаться от «зеленой повестки».