Впервые в истории MI6 возглавила женщина

Впервые в истории Великобритании главой Секретной разведывательной службы MI6 назначили женщину — сотрудницу спецслужб Блез Метревели. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Кира Стармера в официальном пресс-релизе .

Премьер-министр отметил, что историческое назначение произошло в период повышенной значимости работы разведывательных служб.

Согласно пресс-релизу, 47-летняя Метревели окончила Кембриджский университет по специальности «антропология». В разведку она пришла в 1999 году и большую часть карьеры проработала в Европе и на Ближнем Востоке.

До назначения Метревели возглавляла технологический департамент MI6. Предыдущий руководитель службы Ричард Мур занимал эту должность почти пять лет.

Ранее стало известно, что в возрасте 86 лет умер завербованный британской разведкой бывший агент КГБ и перебежчик Олег Гордиевский.