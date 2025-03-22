Умер известный советский перебежчик, работавший на британскую разведку

Бывший агент КГБ и перебежчик Олег Гордиевский, завербованный британской разведкой, умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила газета The Guardian .

Как сообщило издание, мужчина умер в своем доме в графстве Суррей, где он находился под охраной.

По данным издания Гордиевский был самым высокопоставленным офицером КГБ, завербованным британской разведкой. Он бежал из СССР в звании полковника.

Британцы завербовали Гордиевского в 1974 году, еще до того, как его назначили главой резидентуры КГБ в Лондоне. Раскрыли его лишь в 1985 году, когда сотрудник ЦРУ сообщил советским спецслужбам, что Гордиевский работает на MI6.

После этого его срочно отозвали в Москву. Но в июле 1985 года шпиона вывезли сотрудники британского посольства в Финляндию в багажнике дипломатического автомобиля. Оттуда он перебрался в Великобританию. В СССР перебежчика заочно приговорили к смертной казни за госизмену.

Ранее двух дипломатов-шпионов выявили в посольстве Великобритании в Москве. По данным ФСБ, дипломаты занимались разведывательно-подрывной деятельностью.