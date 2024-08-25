Асад заявил об отсутствии прогресса в примирении с Турцией вопреки всем усилиям

Фото: РИА «Новости»

Посредники в лице России, Ирана и Ирака предприняли искренние попытки примирения Сирии и Турции, заявил президент Башар Асад. Однако сближения между странами не произошло.

«Не случилось никакого прогресса, вопреки искренности посредников», — процитировало Асада РИА «Новости».

Политик также подчеркнул, что заявления турецкой стороны о том, что Сирия якобы не готова к переговорам до вывода войск с ее территории — не верны. Решение конфликта требует от сторон открытости.

Турецко-сирийский конфликт начался в 2012 году, когда турецкая армия нанесла удары по территории Сирии в ответ на минометный обстрел города Акчакале. Сирийский снаряд попал в жилой дом, погибли пять человек.

Россия заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии. Ранее турецкая сторона утверждала, что действия президента Владимира Путина могут положить начало новому переговорному процессу.

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