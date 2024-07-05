Отношения Турции и Сирии могут стать лучше благодаря Путину

Планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию может положить начало новому переговорному процессу страны с Сирией. На это указал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило РИА «Новости» .

«Все годы, прошедшие на сирийской арене, ясно показали всем, что необходимо создать механизм постоянного урегулирования. Сирии, чья инфраструктура была разрушена, а народ дезорганизован, необходимо встать на ноги и положить конец нестабильности», — заявил он.

Одной из главных проблем Эрдоган назвал деятельность в Сирии организаций, которые связаны с Рабочей партией Курдистана и признаны в Турции террористическими. Он призвал к их уничтожению.

«Мирные ветры, которые будут дуть в Сирии, и мирный климат, который будет царить на всей территории Сирии, также необходимы для возвращения миллионов людей, рассеянных в разных странах, на родину. Мы всегда протягивали и будем протягивать руку дружбы нашему соседу Сирии. Мы всегда будем поддерживать процветающую, единую и цельную Сирию», — сказал турецкий президент.

Ранее офис Эрдогана не подтвердил информацию о готовящейся осенью встрече с Башаром Асадом в России.