«Возможно». Трамп ответил на вопрос о встрече с Зеленским в Риме

Трамп не исключил встречу с Зеленским на похоронах папы римского Франциска

Готовящийся к вылету в Рим для участия в похоронах папы римского Франциска президент США Дональд Трамп вышел к журналистам. Он объявил, что в ходе поездки в Италию намерен провести ряд встреч с мировыми лидерами. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщила газета The Washington Post .

На вопрос журналистов о вероятной встрече в Риме с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп не стал исключать такую возможность.

«Возможно», — ответил президент США одним словом, не став уточнять, будет ли это просто встреча или полноценный диалог.

В пятницу, 25 апреля, итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники сообщила, что украинские власти запросили организацию саммита с участием США и европейских стран в день похорон папы римского Франциска.

Политолог Вадим Сипров в комментарии 360.ru объяснил, зачем Киеву превращать траурный для католического мира день в очередное политическое шоу.

По данным управления протокола Государственного секретариата Ватикана, на прощание с понтификом приедут 150 делегаций из разных стран, в том числе 50 президентов и 10 действующих монархов.

Похороны папы римского Франциска пройдут в ближайшую субботу, 26 апреля. Понтифик упокоится в базилике Святой Марии Маджоре.