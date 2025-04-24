Папу римского Франциска в последний путь проводят президенты и монархи

Ватикан объявил об участии в похоронах папы римского Франциска 130 делегаций

Участие в похоронах папы римского Франциска подтвердили 130 делегаций из разных стран. Об этом сообщила газета Repubblica со ссылкой на управление протокола Государственного секретариата Ватикана.

В ведомстве подчеркнули, что в траурной церемонии примут участие 50 глав государств и 10 действующих монархов.

Похороны папы римского Франциска пройдут в ближайшую субботу, 26 апреля. По завещанию понтифика его похоронят в базилике Святой Марии Маджоре, а на плите выбьют одно слово: Franciscus.

Россию на похоронах папы римского Франциска представит министр культуры Ольга Любимова. Также свое участие подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, бразильский лидер Лула да Силва и глава Аргентины Хавьер Миллей.