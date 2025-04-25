Ничего святого. Зачем Украине саммит в Риме на похоронах папы Франциска?
Политолог Сипров: Киев использует похороны папы Франциска для новых «хотелок»
Украина направила запрос в Италию об организации саммита с участием государств Евросоюза, США и Великобритании в день похорон папы римского Франциска. Политолог Вадим Сипров в комментарии 360.ru объяснил, какую цель преследует Киев и как на это отреагирует католический мир.
Действующие украинские власти на первое место всегда ставили пиар и красивую картинку, не задумываясь о возможных результатах проводимой работы, заявил политолог.
Он пояснил, что команда Зеленского привыкла использовать любые информационные поводы, чтобы напомнить о себе. Не стали исключением и похороны папы римского Франциска.
«Киевский режим превратит их в новую площадку для самопрезентации и озвучивания своих неубывающих хотелок», — пояснил Сипров.
По мнению политолога, реакция католического мира окажется полярной. Европейское духовенство уже действует в глобалистском мейнстриме, поэтому от них критики можно не ждать, как и в целом от Ватикана.
«В значительной части католического истеблишмента цели совпадают с задачами киевского режима. Их устраивает политика гонений на Русскую православную церковь и запрет Украинской православной церкви Московского патриархата», — заявил Сипров.
Он напомнил, что украинские власти в целом поддерживают католиков и униатов. Поэтому Ватикан продолжит свои политические игры с режимом Зеленского.
Но одной Европой католическая церковь не ограничивается. На предстоящий конклав прибудут кардиналы из Азии, Африки, Латинской Америки.
«Они точно не будут довольны тем, что похороны папы использовали с целью продвижения повестки, которая вообще не имеет отношения к тому, что сейчас актуально для миллиарда католиков», — подчеркнул Сипров.
Политолог допустил, что автором инициативы внепланового саммита выступила Великобритания, с которой украинское руководство согласовало свой план. Остальные страны подтянутся по мере готовности плясать по дудку англичан.