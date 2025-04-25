Ничего святого. Зачем Украине саммит в Риме на похоронах папы Франциска?

Украина направила запрос в Италию об организации саммита с участием государств Евросоюза, США и Великобритании в день похорон папы римского Франциска. Политолог Вадим Сипров в комментарии 360.ru объяснил, какую цель преследует Киев и как на это отреагирует католический мир.

Действующие украинские власти на первое место всегда ставили пиар и красивую картинку, не задумываясь о возможных результатах проводимой работы, заявил политолог.

Он пояснил, что команда Зеленского привыкла использовать любые информационные поводы, чтобы напомнить о себе. Не стали исключением и похороны папы римского Франциска.

«Киевский режим превратит их в новую площадку для самопрезентации и озвучивания своих неубывающих хотелок», — пояснил Сипров.

По мнению политолога, реакция католического мира окажется полярной. Европейское духовенство уже действует в глобалистском мейнстриме, поэтому от них критики можно не ждать, как и в целом от Ватикана.

«В значительной части католического истеблишмента цели совпадают с задачами киевского режима. Их устраивает политика гонений на Русскую православную церковь и запрет Украинской православной церкви Московского патриархата», — заявил Сипров.