Возле посольства США в Осло прогремел мощный взрыв

В Осло около посольства США прогремел громкий взрыв. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию Норвегии.

«Полиция ведет диалог с посольством, сообщений о пострадавших нет», — сообщили в правоохранительных органах.

По заявлению полицейского управления Осло, пока неясно, что стало причиной взрыва и кто в нем участвовал.

Госдепартамент США на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке приступил к эвакуации дипломатов и членов их семей из посольств в Ираке, Бахрейне и Иордании. Директивы касаются сотрудников, не задействованных в выполнении критически важных функций дипломатических представительств.

КСИР 3 марта атаковал столицу Саудовской Аравии, в посольстве США в Эр-Рияде начался пожар после взрыва. Американское посольство атаковали два беспилотника и материальный ущерб оказался незначительным.