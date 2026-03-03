КСИР атаковал посольство США в Эр-Рияде

КСИР атаковал столицу Саудовской Аравии, в посольстве США в Эр-Рияде начался пожар после взрыва. Об этом написало издание Reuters .

Корпус стражей исламской революции опубликовал кадры пожара, вызванного ударом ракеты. Предположительно, на видео — Южная кольцевая дорога города. В Минобороны Саудовской Аравии сообщили, что американское посольство атаковали два беспилотника и материальный ущерб незначительный.

Госдепартамент США настоятельно призвал американцев немедленно покинуть территорию практически всех стран Ближнего Востока, в том числе и Саудовскую Аравию. В список попали сразу 15 стран и территорий.

В ночь на 3 марта КСИР объявил о начале нового витка масштабной военной операции под кодовым названием «Правдивое обещание — 4». Целями иранской армии стали военные и стратегические объекты, принадлежащие США и Израилю.