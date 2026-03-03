Госдеп США начал эвакуацию дипломатов из посольств в Ираке, Бахрейне и Иордании

Госдепартамент США приступил к эвакуации дипломатов и членов их семей из посольств в Ираке, Бахрейне и Иордании. Об этом сообщили на сайтах дипмиссий.

Сотрудников посольств эвакуируют из-за угрозы безопасности. Директивы касаются сотрудников, не задействованных в выполнении критически важных функций дипломатических представительств.

«Второго марта 2026 года (по времени Вашингтона, по московскому времени — утром 3 марта — прим. ред.) государственный департамент приказал неключевым государственным служащим США покинуть Ирак по соображениям безопасности», — написали на сайте дипмиссии в Ираке.

Утром 3 марта ЦАХАЛ одновременно ударил по Тегерану и Бейруту. Израильские боевики приступили к точечным ударам по иранским военным объектам.