«Воздушные хулиганы». Генерал рассказал о любопытных западных пилотах

Западные летчики во время полетов российских стратегических ракетоносцев над нейтральными водами иногда подходили слишком близко и делали селфи на их фоне. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин.

По словам командующего, визуальный контакт постоянно происходит, так как это нормальная общемировая практика — сопровождение иностранных самолетов на определенном участке маршрута.

«Летчики подходят к нашим самолетам, опознают их государственную принадлежность, тип, сопровождают на безопасном расстоянии и потом отходят, убедившись, что мы выполняем полет строго в соответствии с международными правилами над нейтральными водами», — объяснил генерал-майор.

Кувалдин добавил, что иногда встречаются излишне любопытные летчики, которые подходят слишком близко и делают селфи на фоне российских ракетоносцев. К ним относятся очень внимательно и с предельной осторожностью.

По словам командующего, у российских пилотов дальней авиации не только крепкие нервы, но и большой опыт общения с такими «воздушными хулиганами» по всему миру.

В начале ноября два российских стратегических ракетоносца Ту-95мс совершили плановый четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева моря.