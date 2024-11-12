Два ракетоносца Ту-95МС выполнили четырехчасовой полет над Баренцевым морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс, входящие в состав дальней авиации ВКС России, совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Продолжительность полета составила более четырех часов», — отметили в оборонном ведомстве.

Самолеты сопровождали экипажи истребителей МиГ-31.

Пилоты дальних авиационных подразделений регулярно совершают полеты над нейтральными водами в Арктике, Северной Атлантике, Тихом океане, а также над акваториями Черного и Балтийского морей.

Летом российские и китайские бомбардировщики пролетели вблизи Аляски. Самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в пространство Канады или США.