Сегодня 17:56 Два ракетоносца Ту-95МС выполнили четырехчасовой полет над Баренцевым морем
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс, входящие в состав дальней авиации ВКС России, совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили в
пресс-службе Минобороны России.
«Продолжительность полета составила более четырех часов», — отметили в оборонном ведомстве.
Самолеты сопровождали экипажи истребителей МиГ-31.
Пилоты дальних авиационных подразделений регулярно совершают полеты над нейтральными водами в Арктике, Северной Атлантике, Тихом океане, а также над акваториями Черного и Балтийского морей.
Летом российские и китайские бомбардировщики
пролетели вблизи Аляски. Самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в пространство Канады или США.
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