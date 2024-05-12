Воздушную тревогу объявили по всей Украине | 360°

Важное 12 мая 2024, 10:04 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Сигналы воздушной тревоги сработали по всей Украине утром 12 мая

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По всей территории Украины утром 12 мая зазвучали сигналы воздушной тревоги. Данные об угрозе атаки с воздуха привело министерство цифровой трансформации страны на онлайн-карте.

Сирены включили в Харьковской области около 08:30 по московскому времени. Затем они зазвучали в Днепропетровской и Полтавской областях. С 09:46 тревогу начали распространять и на другие регионы. По всей Украине ее объявили в 09:49.

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Вечером 11 мая в Кривом Роге сообщили о взрыве, который повредил инфраструктурный объект в Никополе. С утра субботы воздушная тревога сработала в Киеве, ее также распространили на 11 украинских областей.