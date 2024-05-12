Воздушную тревогу объявили по всей Украине | 360°

12 мая 2024, 10:04
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Сигналы воздушной тревоги сработали по всей Украине утром 12 мая
По всей территории Украины утром 12 мая зазвучали сигналы воздушной тревоги. Данные об угрозе атаки с воздуха привело министерство цифровой трансформации страны на онлайн-карте.
Сирены включили в Харьковской области около 08:30 по московскому времени. Затем они зазвучали в Днепропетровской и Полтавской областях. С 09:46 тревогу начали распространять и на другие регионы. По всей Украине ее объявили в 09:49.
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Вечером 11 мая в Кривом Роге сообщили о взрыве, который повредил инфраструктурный объект в Никополе. С утра субботы воздушная тревога сработала в Киеве, ее также распространили на 11 украинских областей.
Украина
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