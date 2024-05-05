Воздушная тревога прозвучала в Израиле впервые с 3 мая | 360°

Мир 05 мая 2024, 08:32 Воздушная тревога прозвучала в Израиле впервые с 3 мая ЦАХАЛ: на севере Израиля объявили воздушную тревогу Chen Junqing/XinHua / Global Look Press

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Жители севера Израиля услышали сигналы воздушной тревоги. Гражданам рекомендовали укрыться в домах и не выходить на улицу. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля», — указали военные.

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В последний раз сирены ракетной опасности включали на севере страны 3 мая.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к группировке ХАМАС с требованием принять быстрое решение касательно освобождения израильских заложников. Он заявил, что Израиль сделал палестинскому движению «щедрое предложение».

Организация ХАМАС согласилась освободить 33 пленных. Стороны объявят временное прекращение огня. Источник Al Hadath отметил, что боевики сообщали только о 20 заложниках, но потом видимо, смогли «найти остальных мирных жителей».